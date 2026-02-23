Otto giorni di mistero | scompare Andrea la comunità si mobilita

Andrea è scomparso otto giorni fa a San Pancrazio Salentino, dove vive con la famiglia. La sua assenza preoccupa la comunità, che ha organizzato ricerche e cercato di rintracciarlo senza successo. Andrea, alto circa 165 centimetri, indossava pantaloni neri e una felpa dello stesso colore al momento della scomparsa. Le autorità continuano a indagare, mentre i residenti sperano in un suo ritorno. La sua famiglia resta in attesa di notizie.

La scomparsa di Andrea: otto giorni di ansia a San Pancrazio Salentino. Un ragazzo di 165 centimetri, vestito con pantaloni neri e una felpa dello stesso colore, è scomparso da otto giorni a San Pancrazio Salentino. Le ricerche sono ancora in corso, con il sindaco che lancia un appello alla comunità per trovare informazioni. Andrea Vetrugno, 16 anni, è stato l’ultima volta il 15 febbraio. Le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche dopo la denuncia dei familiari, ma finora non ci sono tracce del giovane. Il sindaco Edmondo Moscatelli ha invitato chiunque abbia informazioni a contattare il 112, sottolineando l’importanza della comunità in casi come questo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Decreto PNRR: sì a graduatorie regionali per i concorsi, si a incarichi temporanei ATA, sì a supporti per il PNRR. Scompare intervento sui vincoli di mobilità. SCARICA IL TESTOIl governo ha approvato il nuovo decreto-legge legato al PNRR, che introduce alcune novità per il mondo della scuola.

Bimbo scompare insieme ai genitori: su di lui pende un ordine di collocamento in comunità. Si teme la fuga, il piccolo è cardiopaticoLa polizia cerca un bambino di 8 anni scomparso insieme ai genitori a Varese.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Rock, ceneri, pace selvatica, lucerna del mondo; Gene Hackman, la villa della tragedia venduta in soli 8 giorni: prezzo top secret e mistero sulla cifra finale; Dopo il caos di El Paso, si scopre il laser segreto che ha chiuso un aeroporto; Lettera pastorale per la Quaresima 2026: Incontrare Cristo.

Gene Hackman, venduta in una settimana la villa in cui è morto. Mistero sul prezzoGene Hackman, venduta in appena otto giorni la villa in cui è stato trovato morto con la moglie. Mistero sul prezzo ... dilei.it

Venduta in solo otto giorni la villa di Gene Hackman in New Mexico(ANSA) - NEW YORK, 19 FEB - Pochi giorni dopo essere stata messa sul mercato la villa di Gene Hackman in New Mexico ha trovato un compratore. La tenuta di Santa Fe dove il leggendario attore e la mogl ... msn.com

Doppio addio a Hollywood: Eric Dane e James Van Der Beek, due perdite in otto giorni. L’ultimo saluto di una famiglia allargata - facebook.com facebook

Dallo sconforto al tripudio in otto giorni: nella 2ª tappa dell'Étoile des Bessèges Arnaud #Tendon era stato ripreso ai -50m dopo 152km di fuga; oggi, nella tempesta, il 23enne elvetico festeggia la prima vittoria in carriera battendo di pochi metri il gruppo x.com