Minù la gattina sparita | catena di solidarietà a Senigallia per ritrovare la star dei social

A Senigallia, una gattina di nome Minù è scomparsa, scatenando una catena di solidarietà tra i residenti e gli utenti dei social media. La gattina, molto amata online, è al centro di numerosi messaggi di ricerca e appelli pubblicati su diverse piattaforme digitali. La comunità locale si è mobilitata per ritrovarla, condividendo foto e informazioni sulla sua scomparsa.

Senigallia (Ancona), 9 marzo 2026 – Solitamente i gatti sono protagonisti in vari social per il loro fare buffo ed un po’ goffo. Ma non è questo il motivo per cui Minù, la splendida gattina dal pelo folto e colorato, appare con frequenza sugli schermi dei senigalliesi. E’ scomparsa due mesi fa da un casolare in zona San Gaudenzio. Esattamente 2 mesi fa, è scomparsa da un casolare in zona San Gaudenzio dove viveva da circa 12 anni. Per quanto triste possa essere la sparizione di un animale domestico, non sembra essere una storia così strana o diversa da tante altre. In realtà la vicenda di Minù ha toccato l’animo di molti e grazie alla caparbietà della sua proprietaria è nata una vera e propria rete di amore nella spiaggia di velluto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

