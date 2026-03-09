Ministero apre tavolo tecnico su esame avvocato | nuova speranza per gli aspiranti di Palermo

Il Ministero della Giustizia ha annunciato l'apertura di un tavolo tecnico dedicato all'esame di abilitazione forense per le sessioni del 2026 e 2027. Assotutela ha espresso soddisfazione per questa iniziativa, che coinvolge le modalità di svolgimento dell'esame. L'incontro tra le parti mira a discutere le procedure e le eventuali novità in vista delle prossime prove.

"Ministero apre tavolo tecnico su esame avvocato": soddisfazione di Assotutela. Il Ministero della Giustizia ha avviato un tavolo tecnico di confronto sulle modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione forense per le sessioni 2026–2027. L'iniziativa rappresenta un segnale importante di apertura e attenzione verso un tema che riguarda migliaia di praticanti avvocati e l'intero sistema di accesso alla professione legale. Assotutela accoglie con favore l'avvio di questo percorso di confronto istituzionale, anche alla luce delle interlocuzioni e degli interventi promossi nelle scorse settimane sul tema. Un impegno che ha trovato ascolto e...