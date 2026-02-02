Giustizia Assotutela al fianco degli aspiranti avvocati di Palermo | Su esame non si torna indietro tutelare professione

Assotutela si schiera al fianco degli aspiranti avvocati di Palermo. In una nota, l’associazione ribadisce che l’esame di abilitazione forense non si torna indietro e che bisogna tutelare la professione. Migliaia di praticanti si aspettano risposte chiare, mentre l’incertezza cresce in vista delle prove del 2026-2027.

Assotutela scende in campo con determinazione per dare voce a migliaia di praticanti e aspiranti avvocati che guardano all’esame di abilitazione forense 2026–2027 con crescente preoccupazione e legittima richiesta di certezze. La stabilità delle regole non è un dettaglio tecnico né una questione organizzativa, ma rappresenta programmazione di vita, investimento economico e certezza del diritto applicata a chi il diritto dovrà esercitarlo - sottolinea in una nota stampa il presidente della associazione Assotutela, Michel Emi Maritato -. Ogni ipotesi di ritorno a modelli superati o a sistemi di esame incoerenti con l’attuale percorso di formazione forense costituirebbe un arretramento grave, ingiusto e socialmente irresponsabile, perché scaricherebbe ancora una volta sui giovani il peso dell’incertezza normativa e dell’assenza di visione.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

