Minaccia una coppia con la Glock dopo un diverbio

Nella mattinata di ieri, domenica 8 marzo, un uomo di 58 anni ha minacciato una coppia con una pistola Glock a seguito di un diverbio legato a problemi di viabilità. La lite si è protratta fino all'intervento delle forze dell'ordine, che hanno arrestato l'uomo in flagranza di reato. L’episodio si è svolto in una zona residenziale, senza altre persone coinvolte.

Arrestato un 58enne: girava con l'arma carica e si spacciava per carabiniere. In auto aveva anche lampeggianti e attrezzi da scasso, in casa altre armi Nella mattinata di ieri, domenica 8 marzo, una banale discussione per motivi di viabilità si è trasformata nell'arresto in flagranza di un cittadino italiano di 58 anni. Tutto ha avuto inizio nei pressi di viale Sandro Pertini. Secondo quanto ricostruito, a seguito di un diverbio legato alla circolazione stradale, l'uomo avrebbe estratto un'arma per intimidire due coniugi a bordo di un'altra vettura. La coppia è riuscita a dare l'allarme al numero unico di emergenza 112, fornendo una descrizione dettagliata del veicolo in fuga. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Malore dopo il diverbio con l'ex marito: ricoverataSi è temuto il peggio, ieri mattina, quando alla centrale operativa del 118 è arrivata una richiesta di soccorso, facendo intendere che c'era una...

Minaccia un rider con una pistola dopo una consegna: denunciato un 31enne a PaviaI Carabinieri di Pavia hanno denunciato un 31enne italiano con l'accusa di minaccia aggravata ai danni di un rider.

