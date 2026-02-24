Malore dopo il diverbio con l’ex marito | ricoverata

Una donna è stata ricoverata dopo aver accusato un malore durante un litigio con l’ex marito. La causa è stata una forte crisi emotiva scatenata dal diverbio, che ha portato al suo collasso. I soccorritori sono intervenuti tempestivamente e l’hanno trasportata in ospedale. La donna si trovava in stato di shock quando è stata trovata priva di sensi. La famiglia si preoccupa per le sue condizioni di salute.

Si è temuto il peggio, ieri mattina, quando alla centrale operativa del 118 è arrivata una richiesta di soccorso, facendo intendere che c'era una persona priva di sensi, in seguito a una lite domestica. Inizialmente si è pensato all'irreparabile, con gli effetti di un diverbio tra ex coniugi che poteva essere finito in tragedia. L'allarme è scattato dall'appartamento di un'elegante palazzina alle porte del centro storico di Luzzara. Sono arrivati sul posto l'ambulanza della Croce rossa con l'autoinfermieristica, mentre veniva fatto decollare anche l' elisoccorso di Parma. Per fortuna, giunti sul posto indicato, i soccorritori hanno verificato che non si trattava dell'esito di un gesto violento, quanto invece di una donna di quasi 80 anni che, dopo un acceso diverbio col marito (dal quale risulta separata), era stata colpita da malore, da una probabile crisi nervosa, che aveva fatto pensare al peggio.

