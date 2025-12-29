Minaccia un rider con una pistola dopo una consegna | denunciato un 31enne a Pavia

Nel giorno di Natale, a Pavia, i Carabinieri hanno denunciato un 31enne per aver minacciato con una pistola un rider durante una consegna. L’episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità locale. La vicenda sottolinea l’importanza di garantire la sicurezza di chi opera nel settore delle consegne a domicilio e di intervenire prontamente in caso di comportamenti violenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’episodio avvenuto nel giorno di Natale. I Carabinieri di Pavia hanno denunciato un 31enne italiano con l’accusa di minaccia aggravata ai danni di un rider. L’episodio risale a giovedì 25 dicembre, quando l’uomo, dopo aver ordinato cibo tramite un’app di consegna a domicilio, avrebbe minacciato il fattorino puntandogli contro una pistola. L’intervento dei carabinieri nel centro città. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di Natale, con una chiamata giunta alla centrale operativa del Comando Provinciale. I militari sono intervenuti rapidamente con più pattuglie nei pressi di un’abitazione del centro cittadino, dove poco prima era avvenuta la consegna. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Minaccia un rider con una pistola dopo una consegna: denunciato un 31enne a Pavia Leggi anche: Ordina cibo a domicilio per Natale e minaccia il rider con una pistola: 31enne denunciato Leggi anche: Minaccia l'ex moglie con un messaggio Whatsapp accompagnato dalla foto di una pistola: denunciato Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Morto Marco Scabini, anima della protezione civile pavese. Ordina cibo a domicilio per Natale e minaccia il rider con una pistola: 31enne denunciato - L’uomo avrebbe puntato la pistola contro un rider che il giorno di Natale gli aveva consegnato il cibo ordinato online. fanpage.it

Minaccia un rider con una pistola, 31enne denunciato - Aveva ordinato del cibo a domicilio tramite app, quando il corriere è arrivato lo ha minacciato con l’arma: i carabinieri hanno scoperto che si trattava di ... laprovinciapavese.gelocal.it

Firenze, cacciato dopo una lite in discoteca estrae una pistola e minaccia i presenti - Il personale addetto alla sicurezza è riuscito a bloccarlo, ma il giovane è scappato facendo perdere le sue tracce ... msn.com

Pavia, pistola contro il rider che gli porta il cibo a Natale: i carabinieri denunciano 31enne

TRAPANI MINACCIA DI NON VIAGGIARE A BOLOGNA PROSSIMA SETTIMANA “Situazione insostenibile, Legabasket e Federazione Italiana Pallacanestro stanno operando una palese ingiustizia e atto persecutorio verso il club. Valutiamo di non presentarci - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.