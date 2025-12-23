Gli agenti della sezione "Volanti" della Questura di Padova hanno arrestato un sessantenne italiano per rapina e contestualmente l'hanno denunciato all'autorità giudiziaria per ricettazione. E' successo tutto ieri sera 22 dicembre alle 21,30 quando la sala operativa ha inviato una volante in via. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche: Guardia giurata minaccia la moglie e viene arrestato. I carabinieri trovano un arsenale

Leggi anche: Terrore in ospedale: guardia giurata minaccia una dottoressa, ritirata la pistola d'ordinanza

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Topo d'auto minaccia con un martello la guardia giurata e viene arrestato per rapina.

TOP DI GAMMA !!! Auto Costanzo propone in vendita Fiat 500L Cross 1.6 Multijet 120 88 Kw Immatricolata nel 10/2018 168000 Km registrati Fiat La nostra concessionaria fa parte della Community NON PRENDERMI PER IL KM. Questo signifi - facebook.com facebook