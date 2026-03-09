Una fioraia di Ancona sta utilizzando mimose con storie dal 1940 al posto della plastica, sfidando le pratiche moderne dominanti nel settore dei fiori. In un momento in cui la grande distribuzione controlla il mercato, questa attività sceglie di valorizzare un simbolo tradizionale attraverso articoli che raccontano un passato significativo. La scelta si traduce in una proposta diversa, che richiama alla memoria eventi storici e civici legati alla mimosa.

In un’epoca in cui la grande distribuzione domina il mercato dei fiori, una fioraia di Ancona sta trasformando la tradizione della mimosa dell’8 marzo in un atto di memoria storica e civica. Sonia Cicatello, proprietaria del negozio Con i fiori in testa situato in via Brecce Bianche, ha deciso di avvolgere ogni mazzetto di fiori con fogli di giornale che riproducono articoli originali dei primi anni quaranta. Questa scelta non riguarda solo l’estetica del dono, ma mira a trasmettere un messaggio politico e sociale agli acquirenti, prevalentemente uomini, invitandoli a riflettere sulle battaglie per il diritto di voto e sull’indipendenza femminile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mimose con storia: articoli del ’40 al posto della plastica

