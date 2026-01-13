Dal calcino in mezzo alla strada per i Mondiali del 2006 alle colazioni prima della campanella | 40 anni di storia dietro al bancone

Dal calcino in mezzo alla strada durante i Mondiali del 2006 alle colazioni prima della campanella: quarant’anni di storia dietro al bancone. Tutto iniziò il 1 gennaio 1986, quando, mentre molti ancora festeggiavano, una famiglia si dedicava alla pulizia per l’inaugurazione di un locale destinato a diventare punto di riferimento nel tempo. Un percorso fatto di passione e dedizione, che ha segnato la crescita di un’attività radicata nel territorio.

Era il 1 gennaio 1986. Mentre tutti si riprendevano dai festeggiamenti del Capodanno, una famiglia intera era china a pulire per l'inaugurazione. "Ero una bambina, avevo 11 anni, ma eravamo lì a fare l'ultimo dell'anno lavorando per aprire", racconta Nilla Castellini, una delle due titolari del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: L’incredibile storia di Poldina, 96 anni e una vita dietro il bancone Leggi anche: Prima devasta la pizzeria, poi si nasconde dietro il bancone con un coltello Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Dal calcino in mezzo alla strada per i Mondiali del 2006 alle colazioni prima della campanella: 40 anni di storia dietro al bancone. Dalle Olimpiadi di Milano-Cortina ai Mondiali di calcio: tutto lo sport del 2026 - Il 2026 è uno degli anni più ricchi per lo sport mondiale: non solo sci e calcio ma anche tennis, motori, ciclismo e persino i Mondiali di cricket in India e Sri Lanka con la prima storica partecipazi ... panorama.it

Haiti: qualificazione ai mondiali di calcio, dopo oltre mezzo secolo. Mons. Mésidor (presidente vescovi), “boccata d’ossigeno per la nazione” - La storica qualificazione della Nazionale di Haiti ai Mondiali di calcio 2026, ottenuta in seguito alla vittoria per 2- agensir.it

L’atlante del calcio mondiale secondo Riccardo Pecini: “Il presente è nel Maghreb, il futuro sarà nel Caucaso” - Marocco, Tunisia, Algeria ed Egitto stanno lavorando bene da anni e tutte e quattro le Nazionali si ... ilfattoquotidiano.it

Al 9’ ha perso un pallone sanguinoso in mezzo al campo che ha portato al gol dell’1-0 dell’Inter Dopo questo non si è perso d’animo, resettando tutto, e 15 minuti dopo ha rimesso in parità la sfida con un gol da vero rapace inserendosi in area con una corsa d - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.