Milly Carlucci presenta la nuova edizione di Canzonissima tutte le novità

Milly Carlucci annuncia la ripresa di Canzonissima con una nuova edizione che torna dopo più di cinquant'anni. La conduttrice guiderà lo show, che vedrà protagonisti diversi artisti impegnati in sfide musicali e momenti di ricordo. La trasmissione sarà trasmessa sul piccolo schermo, portando nuovamente in televisione uno spettacolo iconico.

Dopo oltre mezzo secolo, l’iconico show Canzonissima torna sul piccolo schermo con la conduzione di Milly Carlucci e un cast di artisti incredibili pronti a sfidarsi a colpi di musica e ricordi Dopo oltre mezzo secolo di silenzio televisivo, Canzonissima torna a far parlare di sé e lo fa con l’ambizione di riportare in prima serata uno dei marchi più iconici dello spettacolo italiano. Il celebre varietà musicale, assente dagli schermi da cinquantuno anni, rinasce in una versione completamente ripensata che conserva l’anima della grande tradizione ma la veste con le regole della televisione contemporanea. Il progetto prende forma sotto la guida di Milly Carlucci e promette una gara elegante e spettacolare costruita attorno a un cast di artisti che hanno segnato, in modi diversi, la storia recente del Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Cast da urlo per Canzonissima: la sfida di Milly Carlucci a C’è Posta per TeQuando sono state annunciate le variazioni di palinsesto di Canale 5, il pensiero è subito corso a un’ipotesi: Milly Carlucci stava preparando un...

