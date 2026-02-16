Milly Carlucci riporta in tv uno show storico | cosa sappiamo della nuova Canzonissima

Milly Carlucci riprende in TV Canzonissima, uno show storico che ha fatto innamorare il pubblico decenni fa. La conduttrice ha annunciato che la nuova versione della trasmissione andrà in onda a partire dalla prossima stagione, con l’obiettivo di rivivere le emozioni di un tempo. La Rai ha già iniziato a preparare il palinsesto, coinvolgendo vecchi volti e nuove idee per catturare l’attenzione degli spettatori più giovani. La decisione arriva in un momento in cui molti programmi di nostalgia ottengono grande successo di pubblico.

Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video A primavera infatti, i telespettatori di Rai Uno ritroveranno nella collocazione più prestigiosa del palinsesto settimanale, quello della prima serata del sabato sera, nientemeno che Canzonissima. Ebbene sì, uno dei varietà più ricchi, amati e seguiti della storia della tv italiana sta per tornare. A darne la conferma ufficiale è stata colei che questo varietà lo guiderà, ovvero Milly Carlucci, sempre più regina del sabato sera, e pronta, dopo l'agguerrita competizione danzereccia di Ballando con le Stelle, a proporre al pubblico un format storico ma del tutto rinnovato.

