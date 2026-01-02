Il 4 gennaio 2026, Palazzo Ghizzoni Nasalli ospiterà il primo capitolo di

Domenica 4 gennaio 2026, dalle ore 10,30 alle 22, le mura storiche di Palazzo Ghizzoni Nasalli ospiteranno il Capitolo 1: "tu Gaza es mi Gaza". Una giornata d'impegno e di festa, parlando di diritti universali e umanità che si muove, tra musica, cibo da condividere e uno spazio per la creatività. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - "tu Gaza es mi Gaza", a Palazzo Ghizzoni Nasalli una giornata di impegno, musica e diritti universali

