a gaza tra mille ostacoli alle operazioni umanitarie

A Gaza, le autorità delle Nazioni Unite hanno autorizzato dieci missioni per rimuovere aiuti umanitari, come cibo, vaccini e carburante, arrivati ai punti di confine di Kerem Shalom e Zikim. Tuttavia, le operazioni incontrano numerosi ostacoli, rallentando la consegna di questi materiali essenziali alla popolazione.

Le Nazioni Unite parlano di dieci missioni autorizzate a ritirare aiuti arrivati a Kerem Shalom e Zikim: cibo, vaccini, carburante, forniture mediche. Il portavoce Stéphane Dujarric chiede la revoca delle restrizioni e libertà operativa per i partner umanitari. È la grammatica della tregua: permessi, finestre, corridoi. Intanto Gaza resta un territorio amministrato per quote di respiro. Nelle stesse ore le autorità sanitarie di Gaza aggiornano i numeri: 591 morti dalla tregua, 1.583 feriti, 724 corpi recuperati dalle macerie. La parola "cessate il fuoco" convive con droni, colpi isolati, ordigni inesplosi che esplodono adesso.

Israele ha dato un ordine chiaro: Medici Senza Frontiere deve lasciare Gaza entro il 28 febbraio.

Israele ha annunciato un inasprimento delle restrizioni alle organizzazioni umanitarie operanti a Gaza e in Cisgiordania.

