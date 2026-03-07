L’Ascoli adesso ci crede davvero Del Duca sold out contro il Ravenna

L’Ascoli ha registrato il tutto esaurito nei settori di casa per la partita di lunedì sera contro il Ravenna. Lo stadio Del Duca sarà pieno, con i biglietti venduti prima dell’incontro. La squadra si prepara a scendere in campo per questa sfida, che vede tra gli avversari anche il grande ex Mandorlini. Il match è programmato per le 20.

Ascoli adesso ci crede, un passo alla volta. Del Duca subito sold out nei settori di casa in vista della partita di lunedì sera contro il Ravenna del grande ex Mandorlini che si giocherà con avvio previsto alle 20.30 (diretta su Rai Sport). La vittoria nel derby di ritorno per 1-0 con la Samb, grazie alla rete di Corazza allo scadere, e la contestuale sconfitta in casa dell’ Arezzo con la Ternana (1-2) hanno riaperto una corsa promozione che fino a qualche settimana fa sembrava virtualmente nel pieno controllo del club toscano. Quelli portati via dal Riviera delle Palme di fatto sono stati 6 punti pesantissimi che hanno permesso alla formazione di Tomei di prendere maggior consapevolezza della propria forza e ancora più slancio in vista di queste ultime 7 gare in grado di decidere tutto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’Ascoli adesso ci crede davvero. Del Duca sold out contro il Ravenna I bianconeri fanno ancora festa al Del Duca. L’Ascoli vince anche contro il CarpiASCOLI 3 CARPI 0 ASCOLI (4-2-3-1) Vitale; Alagna, Rizzo, Nicoletti, Guiebre (dal 36’ s. Leggi anche: ’Capitale italiana del mare 2026’ . Ravenna ci crede e si candida Una selezione di notizie su Del Duca. Temi più discussi: Ascoli, tutto esaurito (oltre 11mila spettatori) lunedì sera al Del Duca per il big match con il Ravenna; Dolce musica per l’Ascoli al Del Duca: tris al Carpi; Serie C, girone B. Carpi, le parole di mister Cassani in vista del match di oggi contro l' Ascoli; Polverizzati i biglietti per Ascoli – Ravenna, Del Duca sold out. Ascoli, tutto esaurito (oltre 11mila spettatori) lunedì sera al Del Duca per il big match con il RavennaASCOLI Del Duca nuovamente soldout. I biglietti per assistere alla partita tra l'Ascoli e Ravenna in programma lunedì sera alle ore 20.30 ... msn.com I bianconeri fanno ancora festa al Del Duca. L’Ascoli vince anche contro il CarpiIl tris calato da Chakir, Silipo e il solito D’Uffizi. Vitale depone un mazzo di fiori sotto la curva nord per ricordare Strulli ... msn.com Alunne e alunni della Duca d'Aosta augurano a tutte e tutti una meravigliosa Festa della Donna ..... Evviva la Mimosa .... - facebook.com facebook