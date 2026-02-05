Ascoli e la rincorsa sul Ravenna L’obiettivo è battere il Pineto

L’Ascoli si prepara a sfidare il Ravenna, con l’obiettivo di mantenere il passo e avvicinarsi alla vetta. Dopo due vittorie consecutive in casa contro Perugia e Livorno, i bianconeri cercano continuità e punti importanti per risalire in classifica. La partita si annuncia decisiva per capire quali ambizioni potrà avere l’Ascoli nella seconda parte del campionato.

L’Ascoli rinnova la propria sfida ai piani alti della classifica. I bianconeri dopo aver ritrovato slancio grazie alle due vittorie casalinghe di fila, ottenute rispettivamente contro Perugia (2-1) e Livorno (3-1), ora saranno chiamati ad un nuovo esame che consentirà loro di capire quali ambizioni potranno essere nutrire nel percorso che si svilupperà da qui alla fine del girone di ritorno. Per le vicissitudini e gli scenari venuti a crearsi, attualmente il Picchio sembrerebbe in grado di poter dire benissimo la sua nella rincorsa per il secondo posto che lo sta vedendo protagonista. L’eventuale sorpasso sul Ravenna (46 punti), avversaria che oggi precede di sole tre lunghezze, permetterebbe di aggiudicarsi un piazzamento di rilievo in griglia playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

