Militari italiani in Kuwait | Noi in balia della guerra senza risposte dalle istituzioni

Militari italiani in Kuwait affermano di trovarsi in balia della guerra senza ricevere risposte chiare dalle istituzioni. Secondo quanto dichiarato, i vertici militari e di governo non hanno ancora preso decisioni tempestive né adottato interventi concreti a tutela del personale impiegato nell’area operativa. La situazione viene descritta come di totale abbandono, con i militari che si sentono lasciati senza supporto in un momento critico.

Militari italiani “abbandonati” in Kuwait, in piena guerra, senza comunicazioni chiare, in balia degli eventi, con i vertici militari e di governo accusati “di non aver assunto finora decisioni tempestive, né adottato interventi concreti a tutela del personale impiegato nell'area operativa”. La denuncia è stata resa pubblica dall'avvocato Antonio Gianni Junior Rosato del Foro di Brindisi. Si è fatto portavoce di alcuni militari italiani, che “denunciano di trovarsi da giorni in condizioni estremamente difficili e senza risposte concrete da parte delle istituzioni italiane”, si legge nella nota. Scorrendo la nota, si evince che dal 28 febbraio - in quel giorno è avvenuto il primo attacco nei pressi della base - i militari italiani sono stati costretti a trascorrere gran parte del tempo all'interno dei bunker di emergenza. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Articoli correlati

Dove sono (e cosa fanno) i militari italiani in Medio Oriente. La basi in Kuwait e a Erbil, l’operazione Leonte della Brigata SassariRoma, 28 febbraio 2026 – Nella base Al Salem in Kuwait colpita da una missile iraniano si trovano circa 300 militari italiani.

Militari italiani colpiti da un missile in KuwaitNuove ore di tensione per i militari del 51° Stormo di Istrana, impegnati nella missione internazionale in Medio Oriente.

Altri aggiornamenti su Militari italiani

Temi più discussi: Militari in Kuwait chiusi in bunker: presto trasferiti in Arabia saudita; Soldati italiani colpiti da un missile in Kuwait. I militari di Istrana: ?Eravamo usciti dal bunker per una doccia; Cipro, Kuwait e Libano: ecco le ipotesi sul dispiegamento dei militari italiani; Kuwait, nuovo attacco alla base dei soldati trevigiani.

Soldati italiani colpiti da un missile in Kuwait. I militari del 51esimo Stormo di Istrana: «Eravamo appena usciti dal bunker per una doccia»ISTRANA - Ancora un allarme nella base aerea di Ali Al Salem in Kuwait dove sono schierati elementi dell’Aeronautica Militare tra cui quindici ufficiali e sottufficiali del 51esimo Stormo ... quotidianodipuglia.it

Kuwait, i militari italiani hanno perso tuttoI Militari italiani della base di Ali Al Salem in Kuwait sono incolumi, ma hanno perso tutto riferiscono fonti locali alla Dire ... dire.it

Con un certificato medico falso ha evitato la leva obbligatoria durante la guerra in Vietnam, eppure Donald Trump arriva a sostenere che i militari italiani, tedeschi inglesi e francesi siano dei codardi, che spendiamo poco per la difesa comune e che quando sia - facebook.com facebook

#PapaLeone ha incontrato i cappellani militari italiani e li ha ringraziati per una vita spesa accanto ai soldati e alle loro famiglie x.com