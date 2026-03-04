Militari italiani colpiti da un missile in Kuwait

Militari italiani del 51° Stormo di Istrana sono stati colpiti da un missile in Kuwait mentre partecipavano a una missione internazionale in Medio Oriente. L'incidente ha provocato feriti tra le fila delle forze armate e ha attirato l'attenzione sulla situazione di sicurezza nella regione. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze dell'episodio o sul numero esatto di coinvolti.

Nuove ore di tensione per i militari del 51° Stormo di Istrana, impegnati nella missione internazionale in Medio Oriente. La base di Ali Al Salem Air Base, in Kuwait, è tornata nel mirino e l'allarme è risuonato ancora una volta tra hangar e rifugi. Nel contingente dell'Aeronautica Militare figurano anche una quindicina di trevigiani. Il clima resta carico di incertezza e preoccupazione. Il più recente attacco si è verificato ieri mattina, quando un missile è precipitato all'interno dell'area aeroportuale. L'esplosione è avvenuta a poca distanza dal bunker dove il personale si era riparato. Solo pochi giorni prima un altro ordigno, attribuito all'Iran, aveva colpito le infrastrutture.