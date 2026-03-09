Stamattina a Milano, al confine con Rozzano, un tram è uscito dai binari. È il terzo incidente di questo tipo in dieci giorni, coinvolgendo veicoli della stessa linea. Nessuna persona è rimasta ferita. La circolazione sulla tratta è stata temporaneamente interrotta per le operazioni di verifica e rimozione del tram fuori dai binari. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Un altro tram a Milano è uscito dai binari stamattina al confine con Rozzano. Si tratta del tram della linea 15 che, secondo quanto si apprende, avrebbe avuto un problema a una ruota che si sarebbe bloccata, causando uno spostamento dai binari del mezzo poco dopo aver lasciato la fermata via Curielviale Isonzo nei pressi del centro commerciale Fiordaliso a Rozzano. L'incidente è avvenuto intorno alle 7.30 e non ha causato feriti. La linea è stata sospesa e il tram 15 è sostituto da bus tra piazza Abbiategrasso e il capolinea di Rozzano. Si tratta del terzo incidente a un tram da Milano dopo quello del venerdì 27 febbraio che ha causato 2 morti e 48 feriti e dopo quello di ieri sera della linea 12 diretto al deposito che senza passeggeri è deragliato nei pressi della stazione Centrale a causa di un bullone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Milano, un altro tram esce dai binari: è il terzo in dieci giorni

Articoli correlati

Leggi anche: Un altro tram esce dai binari: passeggeri fatti scendere e bus sostitutivi

Nuovo incidente per un tram a Milano: la linea 15 esce dai binariLa carrozza centrale di un tram della linea 15 è uscita dai binari lunedì mattina nel comune di Rozzano, al confine con Milano, all’altezza del...

Contenuti utili per approfondire Milano un altro tram esce dai binari è...

Temi più discussi: Un altro tram è deragliato a Milano; A Milano deraglia un altro tram, modello Jumbo, sulla linea 12: colpa di un bullone. Nessun ferito; Un altro tram deraglia a Milano: la colpa è di un bullone sui binari; Milano, un altro tram deragliato in zona Stazione Centrale.

Altro tram esce dai binari a Milano, terzo incidente in dieci giorniLa carrozza centrale di un tram della linea 15 è uscita dai binari stamani nel comune di Rozzano, al confine con Milano, all'altezza del centro commerciale Fiordaliso. La vettura era appena ripartita ... ansa.it

A Milano un altro tram esce dai binari: una ruota del 15 si blocca vicino al capolinea di RozzanoAncora un incidente. Ancora un tram uscito dai binari, anche se questa volta fortunatamente senza gravi conseguenze. E’ toccato questa mattina a un mezzo della linea 15 a Rozzano, all'altezza del ... milano.repubblica.it

Borsa, Milano apre in forte calo (-2,87%) e crolla Tokyo (-5,2%). Gas ai massimi dal 2022. Europa negativa in apertura - facebook.com facebook

Secondo oro azzurro alle Paralimpiadi di Milano Cortina. Dopo l’argento in discesa, Chiara Mazzel (con la guida Nicola Cotti Cottini) ha vinto il superG, categoria vision impaired. Alle sue spalle, a 60 centesimi, l’austriaca Aigner, oro in libera. Bronzo alla slov x.com