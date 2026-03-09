A Rozzano, vicino a Milano, una carrozza della linea 15 si è staccata dai binari questa mattina, causando disagi. È il terzo incidente di questo tipo in dieci giorni sulla stessa tratta. La vettura ha abbandonato la sede ferroviaria nei pressi del centro commerciale Fiordaliso, creando scompiglio tra i pendolari e le operazioni di gestione dell’emergenza. Nessuna informazione ufficiale sulle cause dell’incidente.

Una carrozza della linea 15 ha lasciato i binari questa mattina a Rozzano, al confine con Milano, vicino al centro commerciale Fiordaliso. Il mezzo si stava muovendo lentamente dopo una fermata quando è uscito dalla sede ferroviaria senza causare feriti. La circolazione sulla linea è stata interrotta e sostituita da un servizio di autobus. Questo episodio segna il terzo deragliamento di tram nel capoluogo lombardo in soli dieci giorni. La situazione si inserisce in una sequenza allarmante di incidenti che hanno colpito la rete tranviaria milanese nell’arco di poco più di una settimana. Poco prima, il 27 febbraio, un incidente simile sulla linea 9 in viale Vittorio Veneto aveva causato due decessi e decine di feriti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano: terzo deragliamento in 10 giorni, caos sui binari

Articoli correlati

Milano, tram 15 deraglia a Rozzano, 3° incidente in 10 giorni, Atm nega: "Uscito carrello da binari, no deragliamento" - VIDEOIl mezzo era diretto verso il capolinea di via Guido Rossa, ma una ruota si sarebbe bloccata causando la fuoriuscita del carrello centrale dal...

Leggi anche: Milano, terzo deragliamento di un tram in pochi giorni: non ci sono feriti

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Milano terzo deragliamento in 10 giorni...

Temi più discussi: Deragliamento tram, autista indagato per disastro ferroviario: sequestrati audio e documenti in Atm; Tram deragliato: come funziona il tasto uomo morto da premere ogni 2,5 secondi. Il giallo del sistema di sicurezza; Tram deraglia, tragedia a Milano: due morti e 39 feriti; Milano, tram deragliato: scambio di identità sulla seconda vittima. È un 49enne nigeriano.

Tram della linea 15 deraglia a Milano: è il terzo incidente in dieci giorniLa carrozza centrale di un tram della linea 15 è uscita dai binari stamani nel comune di Rozzano, al confine con Milano, ... msn.com

Milano, deraglia un tram a Rozzano: è il terzo in pochi giorniAncora un deragliamento a Milano, il terzo in meno di due settimane. Intorno alle 6 di mattina di lunedì 9 marzo, un tram della linea 15 è uscito dai binari nel comune di Rozzano. La vettura era appen ... tgcom24.mediaset.it

Milano, è allarme tram Terzo deragliamento in dieci giorni - facebook.com facebook

Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: dopo il bronzo ottenuto sabato in discesa, Giacomo Bertagnolli scala un gradino del podio e conquista, a Cortina d'Ampezzo, una favolosa medaglia d'argento nel supergigante della categoria vision impaired! Berta x.com