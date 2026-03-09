A Milano si è verificato questa mattina il terzo deragliamento di un tram in pochi giorni. La carrozza centrale di un mezzo della linea 15 ha avuto un problema a una ruota che si sarebbe bloccata, causando lo spostamento del tram dai binari. Fortunatamente, in questa circostanza, non sono stati registrati feriti.

A Milano, questa mattina, il terzo deragliamento nel giro di pochi giorni. La carrozza centrale di un tram della linea 15 avrebbe avuto un problema a una ruota che si sarebbe bloccata, provocando lo spostamento del mezzo dai binari. Non ci sono feriti Un nuovo episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza della rete tranviaria a Milano. Questa mattina, intorno alle 7:30, si è verificato il terzo deragliamento di un tram in pochi giorni. Secondo le prime informazioni, la carrozza centrale di un tram della linea 15 avrebbe avuto un problema a una ruota che si sarebbe bloccata, provocando lo spostamento del mezzo dai binari poco dopo la partenza dalla fermata via Curiel viale Isonzo, nei pressi del centro commerciale Centro Commerciale Fiordaliso, a Rozzano, al confine con il territorio milanese. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milano, terzo deragliamento di un tram in pochi giorni: non ci sono feriti

Articoli correlati

Scontro tra un treno e una gru in Spagna, ci sono feriti: è il terzo incidente ferroviario in pochi giorniSulla linea locale Cartagena-Los Nietos, nella regione meridionale di Murcia in Spagna, c'è stato un violento impatto tra un treno dei trasporti...

Tram deraglia a Milano: è il terzo caso in pochi giorniEnnesimo episodio, il terzo nel giro di dieci giorni, che vede come protagonista la circolazione pubblica meneghina.

Tutto quello che riguarda Milano terzo deragliamento di un tram...

Temi più discussi: Tram deraglia, tragedia a Milano: due morti e 39 feriti; Tram deragliato: come funziona il tasto uomo morto da premere ogni 2,5 secondi. Il giallo del sistema di sicurezza; Deragliamento tram, autista indagato per disastro ferroviario: sequestrati audio e documenti in Atm; Tram deragliato a Milano: velocità eccessiva, autista indagato.

Tram della linea 15 deraglia a Milano: è il terzo incidente in dieci giorniLa carrozza centrale di un tram della linea 15 è uscita dai binari stamani nel comune di Rozzano, al confine con Milano, ... msn.com

Milano, deraglia un tram a Rozzano: è il terzo in pochi giorniAncora un deragliamento a Milano, il terzo in meno di due settimane. Intorno alle 6 di mattina di lunedì 9 marzo, un tram della linea 15 è uscito dai binari nel comune di Rozzano. La vettura era appen ... tgcom24.mediaset.it

Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: dopo il bronzo ottenuto sabato in discesa, Giacomo Bertagnolli scala un gradino del podio e conquista, a Cortina d'Ampezzo, una favolosa medaglia d'argento nel supergigante della categoria vision impaired! Berta x.com

Milano, è allarme tram Terzo deragliamento in dieci giorni - facebook.com facebook