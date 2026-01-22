Scontro tra un treno e una gru in Spagna ci sono feriti | è il terzo incidente ferroviario in pochi giorni

Nella regione di Murcia, Spagna, si è verificato un incidente tra un treno regionale Feve e una gru sulla linea Cartagena-Los Nietos. L’incidente ha causato feriti tra i passeggeri e il personale. Si tratta del terzo evento di questo tipo registrato in pochi giorni nella stessa zona. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle circostanze dell’incidente.

Sulla linea locale Cartagena-Los Nietos, nella regione meridionale di Murcia in Spagna, c'è stato un violento impatto tra un treno dei trasporti regionali Feve e una gru nella località di Alumbre. Ci sono feriti. Si tratta del terzo incidente ferroviario in pochi giorni.

