La Giunta comunale ha approvato il progetto di riqualificazione del centro sportivo di via Cilea 61, che è stato chiuso nel 2019. La decisione riguarda il restyling dell’impianto, ma non sono previste offerte per il Tennis Washington. La delibera conferma l’interesse pubblico sulla proposta di intervento, senza ulteriori dettagli sui futuri utilizzi o modifiche.

La Giunta comunale ha dichiarato la sussistenza dell’interesse pubblico sulla proposta di riqualificazione del centro sportivo di via Cilea 61, chiuso dal 2019. Il progetto, presentato dalla società Camfit SSD a.r.l. nel luglio 2025 (società dell’ex calciatore dell’Inter Estaban Cambiasso ), prevede un investimento di 6.989.866 euro con una durata dell’affidamento pari a 25 anni. Come previsto dalla normativa (art. 4 del D.lgs. 382021), il proponente svilupperà ora il PFTE – Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica – che costituirà la base per la successiva gara pubblica. Il progetto prevede la realizzazione di due campi da calcio a 5, due campi da tennis e sei campi da padel, nuove aree verdi e una zona parcheggi conforme alle normative Coni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Centro sportivo di via Cilea, sì al restyling. Ma niente offerte per il Tennis Washington

"Faremo il restyling al centro sportivo anche senza sovvenzioni"Gli interventi di riqualificazione e ampliamento del centro sportivo di via de Patti prenderanno il via e a dichiararlo è il primo cittadino Nicola...

I progetti con i soldi del data center. Via al restyling del centro sportivoIl salvadanaio, 4,1 milioni di euro in tutto, lo ha riempito da tempo la multinazionale americana Stack, pronta a realizzare alla periferia...

Approfondimenti e contenuti su Tennis Washington.

Discussioni sull' argomento Calcio a cinque, padel e tennis: c'è l'interesse pubblico del Comune per il progetto del centro sportivo di Cambiasso; Centro sportivo di via Cilea, sì al restyling. Ma niente offerte per il Tennis Washington; Tennis, Flavio Cobolli vince l'Atp 500 di Acapulco; UCLA vs. Washington in Diretta Streaming | DAZN IT.

SPORT. LA GIUNTA DICHIARA L’INTERESSE PUBBLICO PER LA PROPOSTA DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA CILEA 61Assenza di interesse pubblico per le proposte relative al Centro Tennis Washington di via Caboto (mi-lorenteggio.com) Milano, 6 marzo 2026 – La Giunta comunale ha dichiarato la sussistenza dell’intere ... mi-lorenteggio.com

PABIEN TEAM ARUBAAA PABIEN Scol Basico Washington Alumnonan: Saray Tromp y Sophia Croes a sali CAMPEON di Beach Tennis interinsular 2026 Aruba a gana Bonaire cu e score di 6 - 2. Sophia Croes ta sali MVP di Beach Tennis - facebook.com facebook