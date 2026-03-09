Lunedì mattina a Milano si è svolto un corteo organizzato da studenti delle scuole cittadine e dai collettivi scolastici, con la partecipazione di Non Una di Meno. Alcune centinaia di studenti hanno aderito allo sciopero transfemminista e si sono mossi da largo Cairoli in segno di protesta contro la violenza di genere. La manifestazione si è conclusa in centro città.

Alcune centinaia di studenti delle scuole di Milano hanno aderito lunedì mattina allo sciopero studentesco transfemminista indetto dai collettivi scolastici della città e da Non Una di Meno, con corteo partito da largo Cairoli alle 10. Uno striscione con la scritta “non sarete voi a definire il mio consenso” ha aperto il corteo, mentre tra gli slogan scanditi al megafono ricorrevano “la notte ci piace, ma vogliamo uscire in pace” e “proteggi tua figlia, educa tuo figlio”. “Siamo scese in piazza perché vogliamo rivendicare un’ educazione sessuale libera, orientata al consenso, che parli anche delle donne trans”, ha dichiarato Micol, del Coordinamento dei Collettivi Scolastici. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano: corteo studentesco contro la violenza di genere

