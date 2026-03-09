Milano caro affitti | polemiche su un appartamento di 17mq in affitto a 1350 euro

A Milano un appartamento di 17 metri quadrati viene affittato a 1350 euro al mese, scatenando polemiche sui social. L’annuncio ha attirato l’attenzione di molti, evidenziando come gli affitti nella città siano ormai molto elevati. La questione ha suscitato reazioni di varie persone, mentre l’informazione si diffonde online. La discussione riguarda principalmente il prezzo richiesto per un immobile di così piccole dimensioni.

Gli affitti di Milano, sempre più alti, continuano a far discutere. Sui social compare un annuncio in cui si propone un appartamento di 17mq a 1350 euro, tra polemiche e ironie, il quadro risulta essere sempre più grave Il caro affitti a Milano continua a far discutere e, ancora una volta, è stato il web a far esplodere una nuova polemica. Negli ultimi giorni un annuncio immobiliare pubblicato su Facebook ha scatenato centinaia di commenti e reazioni indignate per il prezzo ritenuto eccessivo rispetto alle dimensioni dell'appartamento. Nel gruppo "Affitto Milano", che conta quasi 20mila iscritti, è comparso infatti un annuncio per una piccola unità immobiliare di appena 17 metri quadrati situata in viale Beatrice d'Este, nella zona di Porta Romana.