Affitti calmierati per lavoratori di Milano consegnato il primo appartamento a un dipendente Amsa

Questa mattina, 22 dicembre, sono state consegnate le chiavi del primo di 30 appartamenti del Comune assegnati tramite banda ad A2a con Fondazione Aem, ai dipendenti delle aziende che hanno aderito al progetto ‘Casa ai lavoratori’. All'evento ha partecipato anche il sindaco di Milano, Beppe Sala. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Affitti calmierati per lavoratori di Milano, consegnato il primo appartamento a un dipendente Amsa Leggi anche: Affitti calmierati per famiglie fragili, inaugurato il nuovo co-housing sociale di Gorzano Leggi anche: Il piano da 300 milioni: "Affitti calmierati per le famiglie a reddito medio" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Affitti, in Italia si spende in media il 35% dello stipendio. A Milano si sale al 76%; Caro affitti, stipendi sotto pressione: nelle grandi città la casa divora il reddito dei lavoratori; Cdp, a Milano il 76% del reddito va per pagare l’affitto; Cos’è il service housing, la strategia per calmierare i prezzi degli alloggi per lavoratori e studenti. Affitti calmierati per lavoratori di Milano, consegnato il primo appartamento a un dipendente Amsa - Questa mattina, 22 dicembre, sono state consegnate le chiavi del primo di 30 appartamenti del Comune assegnati tramite banda ad A2a con Fondazione Aem, ai dipendenti delle aziende che hanno aderito al ... milanotoday.it

Caro affitti, stipendi sotto pressione: nelle grandi città la casa divora il reddito dei lavoratori - Secondo uno studio di Cdp, il caro affitti a Milano pesa sugli stipendi per il 76%, a Roma per il 65%. milanofinanza.it

Milano, dietro le quinte della movida: monolocali da 25 mq a 600 euro (in nero) e doppio lavoro nei locali dell'Isola e dei Navigli - Aiuto cuochi, lavapiatti, camerieri e addetti alle pulizie, spesso provenienti dal Banglasesh, vivono spesso in spazi minuscoli e indegni, pagando affitti sproporzionati e lavorando giorno e notte ... msn.com

Inaugurato oggi il 'Cohousing Fioravanti', il nuovo progetto di abitare collaborativo del Comune di Bologna, in via Fioravanti. Una struttura costata 4,6 milioni di euro per 11 nuclei familiari selezionati tramite avviso pubblico, con affitti medi calmierati di 420 euro - facebook.com facebook

Bologna, l’ex centro sociale XM24 di via Fioravanti ora è un cohousing nuovo di zecca e con affitti calmierati x.com

