Nella settimana appena conclusa, con Dossier ForliToday abbiamo affrontato varie tematiche relative alla nostra città. Vi riepiloghiamo gli approfondimenti pubblicati negli ultimi giorni sulla nostra testata.Un anno dopo la prima ricerca, Chiara Tadini è tornata a cercare una casa in affitto in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche: Manovra, da affitti brevi a Rc auto e pacchi: le novità

Leggi anche: Affitti brevi, banche e tassa sui mini pacchi: cosa cambia in Manovra

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Pacchi al buio, case in affitto e affitti brevi; Manovra, da affitti brevi a Rc auto e pacchi: le novità; Teverola, mystery box con i prodotti di resi e giacenze: l'evento di Ama Discount.

I pacchi di Poste Italiane venduti al buio al mercato: la nuova truffa - Centinaia di buste con il logo di Poste Italiane vengono spacciate come pacchi non recapitati. meridionews.it