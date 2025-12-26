Sabato 27 dicembre in prima serata sul NOVE e disponibile anche in streaming su Discovery+ va in onda la seconda puntata di “ Lezioni private ”, il programma condotto da Luca Sommi che racconta l’attualità approfondendo i grandi temi universali attraverso l’arte insieme a voci autorevoli del panorama culturale italiano. Tema della puntata, la guerra: perché si è sempre combattuto, dall’alba della civiltà a oggi? E alla fine, chi vince, davvero? In questa clip in anteprima un passaggio dell’intervista allo scrittore ed esperto di Russia, Paolo Nori, sul caso della censura che subì nel 2022, quando l’Università Bicocca di Milano fermò le sue lezioni su Fëdor Michajlovi? Dostoevskij. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Censurato dalla Bicocca per le lezioni su Dostoevskij”: il racconto di Paolo Nori a “Lezioni private” di Luca Sommi

Sono un autorerusso censurato - A Mosca una mia pubblicazione è stata epurataMi consolo con la vedova Mandel’štam: “Da noi si uccide per la poesia” ... ilfattoquotidiano.it