Laboratori di Orientamento STEM PNRR | due esperienze nazionali di eccellenza

Nel 2025/2026, studenti del liceo “Felicia e Peppino Impastato” di Partinico hanno partecipato a due laboratori di orientamento STEM di rilievo nazionale, promossi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del programma PNRR – Scuola Futura. Queste iniziative hanno offerto opportunità di approfondimento e orientamento nel campo delle discipline STEM, contribuendo alla crescita delle competenze e delle prospettive future degli studenti.

Nel corso dell'anno scolastico 20252026, alcune studentesse e alcuni studenti del liceo statale "Felicia e Peppino Impastato" di Partinico hanno preso parte a due importanti esperienze nazionali di orientamento sulle STEM, promosse dal Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'ambito del programma PNRR – Scuola Futura. I laboratori, svoltisi a Roma e Milano, hanno offerto contesti formativi altamente innovativi, capaci di intrecciare saperi scientifici, riflessione etica, arti, tecnologie digitali e cittadinanza attiva.

