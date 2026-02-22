Coni 6.570000 euro ai medagliati | Milano Cortina costa quasi come un' Olimpiade estiva

Il Comitato olimpico italiano ha assegnato 6.570.000 euro ai medagliati di Milano Cortina, una cifra che avvicina i costi di un’Olimpiade estiva. La somma copre 19 medaglie tra staffette e individuali, con 65 atleti premiati. Questa decisione, che include premi esentasse, supera di gran lunga quanto distribuito a Pechino 2022. La cifra riflette l’impatto economico dell’evento e la volontà di riconoscere le imprese sportive. La distribuzione dei fondi suscita discussioni tra gli addetti ai lavori.

Gli ori italiani di Milano Cortina 2026 sono dieci. Un numero da far tremare i polsi. Ma gli olimpionici sono diciannove. Perché nel conto entrano anche i sei protagonisti della staffetta mista dello short track, le due coppie di slittinisti e i tre moschettieri dell’inseguimento a squadre del pattinaggio velocità in pista lunga. Tutti loro, oltre ai relativi indotti personali che verranno, incasseranno il previsto premio Coni di 180.000 euro. Federica Brignone e Francesca Lollobrigida, l’aostana regina di gigante e Super G nell’alpino, la romana di 3000 e 5000 in pista lunga, moltiplicati per due. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

