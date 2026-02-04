Questa notte a Tortolì, i carabinieri hanno fatto irruzione in una casa e arrestato un uomo di 42 anni. Durante l’operazione hanno trovato armi e sostanze stupefacenti. L’uomo ora si trova in caserma, in attesa di essere ascoltato. La zona è ancora sotto controllo, e le indagini proseguono per capire se ci siano altri coinvolti.

Un’operazione antidroga decisa e mirata ha scosso la tranquillità di Tortolì, in provincia di Nuoro, in una notte che si è trasformata in una corsa tra ombre e sirene. Il 42enne, residente nel centro storico della città, è stato arrestato dai Carabinieri dopo un breve inseguimento che ha visto coinvolta una vettura che, in piena notte, ha tentato di eludere il controllo. L’episodio si è verificato intorno alle 23.30, quando i militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio lungo via Seminario, hanno notato un’auto che, all’improvviso, ha accelerato e cambiato bruscamente direzione, segno inequivocabile di tentativo di fuga. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Operazione antidroga nel Nord Italia: 42enne arrestato con armi e sostanze stupefacenti trovate in casa

