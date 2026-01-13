Pontecagnano Faiano controlli antidroga | arrestato un minorenne sequestrati stupefacenti e materiale

A Pontecagnano Faiano, un’operazione di controllo ha portato all’arresto di un minorenne coinvolto nello spaccio di stupefacenti. Durante le verifiche, sono stati sequestrati sostanze illegali e materiale utilizzato per il consumo. L’intervento rientra nelle attività di sicurezza finalizzate a prevenire il fenomeno dello spaccio e a tutelare la comunità locale.

Un'attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti ha portato all'arresto di un minorenne nel comune di Pontecagnano Faiano. Secondo quanto emerso, l'intervento è scattato durante un servizio di prevenzione. A seguito di perquisizione, il giovane sarebbe stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina e hashish, oltre a materiale ritenuto utile per la gestione e la preparazione delle dosi. Nel corso dei controlli sarebbero stati inoltre rinvenuti bilancini di precisione, un telefono cellulare e una piccola somma di denaro contante, ritenuta dagli investigatori verosimilmente riconducibile all'attività illecita.

