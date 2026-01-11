Milan Ricci pre Fiorentina | Jashari? Mi trovo bene Faremo la nostra partita
Samuele Ricci, centrocampista del Milan, ha commentato l'imminente sfida contro la Fiorentina alla vigilia della 20ª giornata della Serie A 2025-2026. In un'intervista a 'DAZN', Ricci ha espresso soddisfazione per il suo inserimento nel team e ha sottolineato l'importanza di affrontare la partita con determinazione, confidando nella capacità della squadra di fare la propria partita.
Samuele Ricci, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
