Federica Zille, giornalista di Dazn, ha parlato questa mattina a Radio Tutto Napoli. Ha detto che l’Inter resta la favorita per vincere lo scudetto, anche se il Milan, se sta bene, può giocarsi le sue carte. Zille ha sottolineato che non bisogna sottovalutare le potenzialità di entrambe le squadre, soprattutto in questa fase della stagione.

Federica Zille, giornalista sportiva di Dazn,è stata intervistata dai microfoni di Radio Tutto Napoli al quale ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Lotta Scudetto in Serie A, con Inter, Milan, Roma e Napoli agguerritissime. Ad oggi, infatti, sono loro le big 'favorite' per la vittoria del tricolore. La classifica cita, in ordine: Inter (52 punti), Milan (47 punti), Roma (43 punti) Napoli (43 punti). La giornalista sportiva ha voluto soffermarsi in modo particolare sui nerazzurri, dichiarandola come squadra più strutturata, successivamente si è voluta spostare a parlare delle altre big. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Zille: “Inter favorita per lo scudetto. Il Milan se sta bene può dire la sua”

Approfondimenti su Zille Inter

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

MILIONI DI VOCI | INTER - MILAN | DERBY MILANO

Ultime notizie su Zille Inter

Argomenti discussi: Zille: Per me l’Inter resta la favorita, anche se Napoli e Milan, quando stanno bene, possono dire...; Dazn, Zille: Il Napoli deve fare il Napoli! Parole di Conte? C'è un rischio; Champions League, Dortmund-Inter 0-2: vincono i nerazzurri ma non basta; Champions League, Union-Atalanta 1-0: crollo Dea.

Zille: Per me l’Inter resta la favorita, anche se Napoli e Milan, quando stanno bene, possono dire la loroFederica Zille, giornalista di Dazn, si è così espressa a Radio Tutto Napoli sulla lotta Scudetto: L’Inter è la squadra più strutturata. Ha quattro ... milannews.it

Dazn, Zille: Il Napoli deve fare il Napoli! Parole di Conte? C'è un rischioLa giornalista DAZN, Federica Zille, è intervenuta su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle ... tuttonapoli.net

Addio a Nazzareno Canuti, l'ex calciatore di Inter (con cui vinse lo scudetto) e Milan aveva 70 anni - facebook.com facebook