Zille | Inter favorita per lo scudetto Il Milan se sta bene può dire la sua

Da pianetamilan.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Federica Zille, giornalista di Dazn, ha parlato questa mattina a Radio Tutto Napoli. Ha detto che l’Inter resta la favorita per vincere lo scudetto, anche se il Milan, se sta bene, può giocarsi le sue carte. Zille ha sottolineato che non bisogna sottovalutare le potenzialità di entrambe le squadre, soprattutto in questa fase della stagione.

Federica Zille, giornalista sportiva di Dazn,è stata intervistata dai microfoni di Radio Tutto Napoli al quale ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Lotta Scudetto in Serie A, con Inter, Milan, Roma e Napoli agguerritissime. Ad oggi, infatti, sono loro le big 'favorite' per la vittoria del tricolore. La classifica cita, in ordine: Inter (52 punti), Milan (47 punti), Roma (43 punti) Napoli (43 punti). La giornalista sportiva ha voluto soffermarsi in modo particolare sui nerazzurri, dichiarandola come squadra più strutturata, successivamente si è voluta spostare a parlare delle altre big. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

