Hockey ghiaccio Nadia Mattivi | Ci abbiamo sempre creduto stiamo concentrate

La Nazionale italiana di hockey ghiaccio ha fatto il suo debutto alle qualificazioni per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con una vittoria che vale molto. I giocatori hanno battuto la Francia 4-1, un risultato importante che dà fiducia per il futuro. Nadia Mattivi, tra le protagoniste, ha detto che ci hanno sempre creduto e sono concentrate per questa sfida. La vittoria di oggi rappresenta un passo avanti per il movimento azzurro, che spera di crescere e di fare bene anche nelle prossime partite.

Un successo storico, una vittoria che fa ben sperare anche in vista di tutto il cammino. Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 non sono ancora iniziate (almeno ufficialmente) ma arrivano già le belle notizie in casa azzurra: la Nazionale di hockey ghiaccio infatti ha debuttato con una vittoria, battendo 4-1 la Francia. Dominio azzurro dopo il vantaggio transalpino nella nuova Arena Santa Giulia: a segno Tutino, Roccella, Fantin e Della Rovere. Prima vittoria olimpica della storia di questa squadra. Sabato alle 14.40 già un'altra sfida importante, quella alla Svezia. Il commento di Nadia Mattivi: "Tante emozioni in questa vittoria, ma ci abbiamo sempre creduto.

