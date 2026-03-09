Durante il post partita di Milan-Inter, Diletta Leotta ha presentato l’analisi di Luca Marelli riguardo a un possibile rigore per il tocco di Ricci. Marelli ha spiegato che l’azione non sarebbe punibile e ha illustrato i dettagli tecnici coinvolti. La discussione si è concentrata sugli aspetti regolamentari e sulle interpretazioni dell’arbitro in quella fase della partita.

Il Milan ha vinto il 246° derby della madonnina contro l'Inter per 1-0. Nel finale un episodio nell'area di rigore rossonera ha suscitato alcune discussioni: Samuele Ricci ha toccato la palla con il braccio su una sponda di Denzel Dumfries, ma la posizione dell'arto del centrocampista rossonero non era in una posizione punibile. L'arbitro Doveri non ha segnalato alcun fallo e il Var non lo ha richiamato, la partita è ripresa dopo un silent check durato pochi istanti. Al termine di Milan-Inter, Diletta Leotta ha riportato il commento di Luca Marelli sul tocco di Ricci. L'ex arbitro era assente oggi per dei problemi personali, come riferito da Pierluigi Pardo durante la telecronaca. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan-Inter, possibile rigore sul tocco di Ricci? Marelli chiarisce: "Non è punibile"

Marelli spiega il regolamento agli interisti: “il tocco di mano di Ricci non è punibile perché il movimento è a chiudere”"Secondo le norme Fifa recepite dal campionato di Serie A il tocco di mano non è punibile".

