Cagliari-Milan Marelli spiega il tocco di braccio di Ricci | Decisione corretta ma è stato fortunato…
Dopo la partita tra Cagliari e Milan, Luca Marelli ha analizzato l’episodio del tocco di braccio di Ricci durante la trasmissione di DAZN. Il commentatore arbitrale ha spiegato che la decisione di non intervenire è corretta, sottolineando però che Ricci è stato fortunato. L’intervento fornisce un’analisi dettagliata dell’episodio, offrendo una visione neutra e obiettiva sulla decisione arbitrale.
Nel post-partita di DAZN, il commentatore arbitrale Luca Marelli ha commentato l'episodio del tocco di braccio di Samuele Ricci sulla rovesciata ravvicinata di Kilicsoy. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Parma Milan, i ducali reclamano un rigore per un tocco col braccio di Ricci! La spiegazione di Marelli
Leggi anche: Cagliari, parla Pisacane post Milan: “Braccio di Ricci? Devo essere onesto, non era rigore”
Cagliari-Milan, Marelli: Giusto non dare rigore su Ricci; Moviola Torino Cagliari episodio Paleari Idrissi sotto la lente | ecco perché il rigore non è stato concesso.
Marelli sentenzia dopo Cagliari-Milan: «Mano di Ricci? Non è rigore! Vi spiego perché» - Luca Marelli, ex arbitro, ha rilasciato delle dichiarazioni sul rigore chiesto dal Cagliari per la mano di Samuele Ricci nel match contro il Milan La partita tra Cagliari e Milan, disputata al Unipol ... cagliarinews24.com
Cagliari-Milan, moviola: tre rigori negati e troppe decisioni cervellotiche, che caos - Milan analizzata ai raggi X dal talent di Dazn Luca Marelli e dall’esperto di Prime Calvarese, la moviola ... sport.virgilio.it
Le pagelle di Cagliari-Milan 0-1: riecco Leão, Modric professore, Kilicsoy non punge - L'MVP è Rafael Leão, bene anche Modric e Rabiot così come la difesa. eurosport.it
Pagelle Cagliari-Milan: Rabiot spacca la partita (7), a Leao basta un pallone (7). Estupinan come la techno (5,5) x.com
Milan, nella difficile trasferta di Cagliari i 3 punti sono passati dai leader: i giocatori più rappresentativi hanno risposto presente e i rossoneri si sono presi (momentaneamente) la vetta della classifica Le pagelle di Cagliari-Milan le potete trovare sulla G - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.