Cagliari-Milan Marelli spiega il tocco di braccio di Ricci | Decisione corretta ma è stato fortunato…

Dopo la partita tra Cagliari e Milan, Luca Marelli ha analizzato l’episodio del tocco di braccio di Ricci durante la trasmissione di DAZN. Il commentatore arbitrale ha spiegato che la decisione di non intervenire è corretta, sottolineando però che Ricci è stato fortunato. L’intervento fornisce un’analisi dettagliata dell’episodio, offrendo una visione neutra e obiettiva sulla decisione arbitrale.

Nel post-partita di DAZN, il commentatore arbitrale Luca Marelli ha commentato l'episodio del tocco di braccio di Samuele Ricci sulla rovesciata ravvicinata di Kilicsoy. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

