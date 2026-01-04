Inter-Bologna 3-1 le pagelle | Sommer disattento Lautaro trascinatore

L'Inter ha battuto il Bologna 3-1 in un incontro equilibrato. La partita ha visto un Sommer meno attento e un Lautaro Martinez in evidenza, capace di trascinare la squadra. Con questa vittoria, i nerazzurri consolidano la prima posizione in classifica, avvicinando sempre più la qualificazione alle competizioni europee. Un risultato importante che riflette il progresso della squadra e la determinazione di ottenere punti fondamentali.

Termina con il risultato di 3-1 il match tra Inter e Bologna, tre punti che regalano ai nerazzurri i tre punti necessari per tornare in prima posizione in classifica. Lautaro, Zielinski e Thuram mettono in difficoltà Ravaglia. Sommer pecca con i riflessi e impedisce alla Beneamata di portare a casa una clean sheet. Inter, le pagelle. SOMMER 6: L’attacco del Bologna non lo mette particolarmente in difficoltà. Serata tranquilla per il portiere svizzero fino all’83’ minuto, quando Castro lo sorprende e buca la rete dell’Inter. BISSECK 7: Attento in fase difensiva, si fa vedere anche in attacco. Partita più che sufficiente. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter-Bologna 3-1, le pagelle: Sommer disattento, Lautaro trascinatore Leggi anche: Genoa-Inter, le pagelle: Lautaro trascinatore. Zielinski, “ciak si gira” Leggi anche: PAGELLE E TABELLINO PISA-INTER 0-2: Lautaro torna trascinatore, ancora male Luis Henrique. Touré una forza della natura La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Verso Inter-Bologna: la guida completa alla prima partita del 2026; Inter-Bologna, le probabili formazioni del match di Serie A; Serie A, oggi Inter-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla; Tutto il calcio in. Inter-Bologna 3-1, le pagelle: Lautaro Martinez superlativo (7,5), Zielinski da urlo (7). Barella ovunque (7), Chivu (7) in vetta - Bologna a San Siro si è concluso con la vittoria dei nerazzurri: 3- msn.com

