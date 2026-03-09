Milan-Inter il giallo del gol di Carlos Augusto | Doveri aveva già fischiato? Cosa è successo davvero

Durante la partita tra Milan e Inter, si è verificato un episodio riguardante il gol di Carlos Augusto. L'arbitro ha spiegato ai giocatori nerazzurri che, senza il suo fischio, il gioco non poteva essere considerato ripreso, rendendo quindi impossibile parlare di rete annullata. La decisione ha suscitato proteste tra i giocatori dell’Inter, mentre l’arbitro ha chiarito la sua posizione sulla situazione.

Perché "tecnicamente" non si può parlare di rete annullata ai nerazzurri. Senza il suo fischio il gioco non poteva essere considerato ripreso: è la spiegazione che l'arbitro ha dato ai calciatori nerazzurri che protestavano per la rete non convalidata.