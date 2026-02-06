Inter quanto guadagna davvero il presidente Marotta | come Carlos Augusto

Dopo il cambio di proprietà, l’Inter ha deciso di affidare la presidenza a Giuseppe Marotta, che fino a poco tempo fa ricopriva il ruolo di amministratore delegato. La nomina arriva a giugno 2024, quando il club ha scelto di affidarsi a Oaktree dopo anni di difficoltà finanziarie legate ai debiti con la famiglia Zhang. Ora si parla di quanto possa guadagnare il nuovo presidente, mettendo in luce le differenze con altri dirigenti, come Carlos Augusto, che ha già cominciato a farsi notare sul campo.

Nel giugno 2024 il Consiglio di amministrazione dell’Inter decise di nominare Giuseppe Marotta presidente della società in seguito al subentro di Oaktree come nuovo proprietario, dopo il mancato rimborso da parte della famiglia Zhang di un debito da 395 milioni di euro. Nel verbale venne precisato che Marotta avrebbe continuato a percepire esclusivamente il compenso già previsto dal suo contratto da amministratore delegato dell’area sportiva, rinnovato fino al 2027. Secondo le indiscrezioni, lo stipendio di Giuseppe Marotta si colloca in una forbice compresa tra 1,5 e 1,8 milioni di euro netti a stagione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Inter, quanto guadagna davvero il presidente Marotta: come Carlos Augusto Approfondimenti su Inter gioco Inter, Carlos Augusto vicino al rinnovo: Marotta lima i dettagli Carlos Augusto Inter, ultima chiamata per il Mondiale? Il messaggio di Carlos Augusto Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Inter gioco Argomenti discussi: Quanto si guadagna a organizzare le Olimpiadi? L’indotto economico per l’Italia | tutte le cifre di Milano Cortina 2026. Inter, quanto guadagna davvero il presidente Marotta: come Carlos AugustoGiuseppe Marotta resta presidente dell’Inter senza compensi aggiuntivi: confermato lo stipendio da AD fino al 2027 ... quifinanza.it Quanto guadagna davvero Akanji all’Inter: nel suo contratto c’è un bonus molto particolareIl nuovo volto della difesa dell'Inter è Manuel Akanji, diventato subito titolare nella formazione di Cristian Chivu che lo ha mandato in campo contro la Juventus e non lo ha più tolto: tre partite su ... fanpage.it Bonny, Diouf e Carlos Augusto: "Abbiamo sofferto e lottato. Contenti della vittoria" x.com | Carlos Augusto post #InterTorino: "Sappiamo cosa è successo l'anno scorso ma noi siamo l'Inter e dobbiamo giocare ogni competizione per vincerla. E quindi ci proviamo". #LineaInter facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.