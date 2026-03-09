Il Milan riapre lo Scudetto | Estupiñan abbatte l’Inter nel d

Il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto 1-0 contro l’Inter di Cristian Chivu nel derby della Madonnina del 8 marzo 2026. Estupiñan ha segnato il gol decisivo che ha interrotto una serie di quindici risultati utili consecutivi dei nerazzurri. La partita si è giocata questa sera, riaprendo così la corsa allo scudetto.

Nella serata di oggi, 8 marzo 2026, il Milan di Massimiliano Allegri ha trionfato per 1-0 nel derby della Madonnina contro l' Inter di Cristian Chivu, interrompendo una striscia di quindici risultati utili consecutivi dei nerazzurri. La rete decisiva, siglata al 35? del primo tempo dal difensore ecuadoriano Pervis Estupiñan, permette ai rossoneri di portarsi a -7 dalla vetta a dieci giornate dal termine, iniettando una nuova dose di adrenalina in un campionato che pareva già ipotecato dalla capolista. La compagine milanista ha saputo capitalizzare l'inerzia emotiva della sfida, resistendo nel finale a un assalto nerazzurro culminato nelle proteste per un tocco di braccio di Ricci al 95?, giudicato non punibile dal direttore di gara Doveri.