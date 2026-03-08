Milan Inter 1-0 Estupinan decide il derby La vittoria dei rossoneri riapre la lotta Scudetto?

Nel derby Milan-Inter, i rossoneri si sono imposti per 1-0 grazie a una rete di Estupinan nel primo tempo. La vittoria permette ai milanisti di portare a casa tre punti importanti. La partita si è svolta senza ulteriori cambiamenti nel risultato e senza interventi significativi da parte delle squadre. La sfida si è conclusa con il risultato di 1-0.

Milan Inter 1-0, la rete di Estupinan nel primo tempo regala una vittoria fondamentale per i rossoneri. La vittoria riapre la lotta Scudetto?. Il derby della Madonnina si conferma una girandola di emozioni infinite, dove la tensione agonistica e i colpi di scena hanno caratterizzato ogni minuto della sfida Milan Inter. In un San Siro ribollente di passione, la formazione rossonera è riuscita a strappare tre punti d'oro, resistendo agli assalti disperati dei nerazzurri in un finale che farà discutere a lungo. Dopo una fase di studio interrotta solo da un brivido iniziale causato da un errore di Sommer, la partita si è accesa intorno alla mezz'ora. Il Milan riapre la lotta scudetto! Estupinan decide il derby, Inter ko. Bagarre salvezza, Roma sconfittaLa 28ma giornata della Serie A è vissuta in attesa del rovente Derby della Madonnina, fondamentale nella lotta per lo scudetto quando ormai si sono... Milan-Inter: i rossoneri vincono il derby con una rete di EstupinanMilano, 8 marzo 2026 – Il Milan vince il derby della Madonnina contro l'Inter per 1-0, come all'andata e riapre il discorso scudetto. Approfondimenti e contenuti su Milan Inter. Temi più discussi: Milan-Inter, la diretta del derby da San Siro; Milan-Inter, il Derby in diretta; Milan-Inter, c'è l'arbitro: il derby va a Daniele Doveri; Milan-Inter, arbitra Doveri: è il suo quinto derby di Milano, come sono andati gli altri. Milan-Inter, il risultato del derby LIVEMilan e Inter si affrontano con un distacco a favore dei nerazzurri di almeno 10 punti in classifica per la 18^ volta in Serie A: i nerazzurri sono rimasti imbattuti in 15 di queste 17 sfide (12 ... LIVE - Milan-Inter 1-0, 95': ultimo giro di lancetta, il derby sta per diventare nuovamente rossoneroMILAN-INTER 1-0 (35' Estupinan) LIVE MATCH 95' - Akanji prova il colpo di testa, pallone fuori. 94' - Saelemakers devia un cross di Dimarco aiutando Maignan che blocca e ... Il Milan ha vinto entrambe le sfide stagionali contro l'Inter in Serie A per la prima volta dal 2010/11, sempre con Massimiliano Allegri allenatore.