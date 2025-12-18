Luca Calvani torna in tv con un nuovo programma di cucina, ma il suo percorso personale è altrettanto ricco di significato. Dopo aver scelto di condividere la sua felicità con Alessandro, il suo matrimonio rappresenta un momento importante, pensato anche per la sua amata figlia Bianca. In questa fase, l’attore riflette sulla crescita, l’autenticità e l’importanza di trovare il proprio equilibrio, tra lavoro, famiglia e sé stesso.

Luca Calvani: «Il matrimonio con Alessandro è arrivato al momento giusto. Ho fatto ogni scelta pensando a mia figlia, oggi vederla orgogliosa della mia felicità è il regalo più grande»

Luca Calvani torna in tv con un suo programma di cucina. Ma non c'è solo il lavoro in questa fase della vita: i (non) progetti con suo marito, il rapporto con la figlia Bianca e aver imparato finalmente a bastarsi.

Luca Calvani: «Il matrimonio con Alessandro è arrivato al momento giusto. Ho fatto ogni scelta pensando a mia figlia, oggi vederla orgogliosa della mia felicità è il regalo più grande».

