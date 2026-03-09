L’AIA ha confermato che l’arbitro e il VAR hanno agito correttamente nel derby tra Milan e Inter riguardo al mancato rigore per i nerazzurri. I vertici arbitrali e gli esperti hanno analizzato la situazione e hanno deciso che non ci sono stati errori o ingiustizie da parte degli ufficiali di gara. La decisione è stata comunicata ufficialmente dopo le proteste dei nerazzurri.

Milan Inter, le valutazioni dei vertici arbitrali e degli esperti scagionano completamente il direttore di gara dopo le polemiche nel derby. Il fischio finale del derby di Milano, terminato con la vittoria per 1-0 a favore del Milan, ha lasciato pesanti strascichi per un episodio molto controverso. Al 95 ‘ minuto, l’ Inter ha reclamato un calcio di rigore per un tocco di braccio in area compiuto da Ricci su una sponda aerea tentata da Dumfries. L’arbitro Doveri ha fatto proseguire, scatenando le proteste dei giocatori ospiti. Nonostante il polverone sollevato, la complessa decisione riceverà la totale approvazione dai vertici. La sala VAR, gestita da Abisso e Di Bello, ha vivisezionato le immagini, confermando la bontà della scelta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Milan Inter e il mancato rigore per i nerazzurri: l’AIA dà ragione ad arbitro e VAR per questi motivi. Tutti i dettagli

