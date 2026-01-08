L’Aia ha sospeso l’arbitro Sozza e i collaboratori Pezzuto e Prontera dopo Lazio-Fiorentina, a causa di un grave errore sul mancato rigore su Gila. Le decisioni in Verona-Napoli sono state invece approvate. La sanzione potrebbe comportare uno o due turni di stop, ancora da definire, per i tre ufficiali coinvolti.

Stop di uno o due turni – da definire – per Sozza, Pezzuto e Prontera rispettivamente direttore di gara, Var e Avar di Lazio – Fiorentina. Ai vertici arbitrali non è piaciuta la gestione degli episodi nel corso del match giocato all’Olimpico, in particolare il calcio di rigore non assegnato alla Lazio nel primo tempo. Gli episodi in questione sono diversi, ma ciò che maggiormente ha convinto l’ Aia a fermare Sozza e i varisti è appunto quello della trattenuta di Pongracic a Gila. Una trattenuta plateale a giudicare dalle immagini, ma non punita dall’arbitro. Un errore secondo i vertici dei fischietti, in quanto si trattava di un gesto evidente e funzionale al fermare il difensore della Lazio che cercava di arrivare sul pallone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Aia ferma arbitro e Var di Lazio-Fiorentina: grave il mancato rigore su Gila. Promosse invece le scelte in Verona-Napoli

Leggi anche: Pongracic tira la maglia di Gila in area in Lazio-Fiorentina: per l’arbitro Sozza e il VAR non è rigore

Leggi anche: Fiorentina, l’Aia: “Il rigore del Milan non c’era”. L’errore di arbitro e Var

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Rocchi non ferma arbitro e VAR, ma tira le orecchie a Gimenez. Pioli, che fa Commisso? - L’arbitro Marinelli e il VAR Abisso non hanno sbagliato, nella gestione del discusso rigore concesso al Milan con la Fiorentina per il contatto tra Fabiano Parisi e Santiago Gimenez. tuttomercatoweb.com

L'arbitro di Parma-Inter "cambia le regole" del fuorigioco: ferma l'attaccante davanti a Sommer, ma era partito dietro il centrocampo - facebook.com facebook