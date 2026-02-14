A San Quirino due stelle dello sport | Billy Costacurta e Antonio Fantin

A San Quirino, Billy Costacurta e Antonio Fantin sono venuti a parlare di sport e motivazione. La loro visita ha attirato molti giovani atleti locali, che hanno potuto ascoltare i loro racconti e porre domande. Costacurta, ex calciatore, ha condiviso aneddoti sulla sua carriera, mentre Fantin, campione di canoa, ha mostrato alcune tecniche di allenamento. La giornata si è conclusa con una sessione di allenamento aperta al pubblico, nel campo sportivo del paese.

Dopo l'incontro dello scorso anno con Javier Zanetti e Davide Micalich (presidente della Ueb Cividale basket di serie A2), Match Point rilancia. Il successo della prima edizione ha spinto gli organizzatori a cercare altri due nomi di un certo peso. Figure capaci di imprese sensazionali a tal punto da diventare un esempio per gli sportivi e gli appassionati. Stiamo parlando di Billy Costacurta, simbolo del Milan e uno dei difensori più forti del calcio italiano, e di Antonio Fantin, campione paralimpico nei 100 metri stile libero ai Giochi di Tokyo 202o e Parigi 2024. L'evento si svolgerà al Centro Magredi Poldini giovedì 12 marzo alle 18:30.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Nella prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, venerdì 16 gennaio 2026, si parla di Leao e del suo ruolo nel Milan, definendolo uno showman in campo.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Truffe sventate dagli anziani. E anche le badanti lanciano l'allarme; Manifesto sui prof di sinistra, il presidente di Azione studentesca Ponzio: Non abbiamo raccolto nomi, nessuno studente ha citato...; Oriana Anzolin muore a 69 anni stroncata dalla malattia, gli amici dell'ex militante del Pci: Lascia tutti più tristi e soli; Paolo Borsato muore a 61 anni, le ultime volontà in una lettera: Voglio riposare con i miei amati cani, nello stesso prato.

Individuato ladro seriale di auto, armi e preziosi a San Quirino. E' un 24 enne venetoI Carabinieri della Stazione di Aviano (PN) hanno individuato e denunciato l’autore di almeno 7 furti commessi nel Comune di San Quirino (PN) tra agosto e dicembre 2024. Il primo è avvenuto il 26 ... rainews.it

Incidente a San Foca tra una Golf e una Kia Sportage: auto distrutte e 4 feritiSAN QUIRINO (PORDENONE) - Due auto distrutte e una famiglia - tra coniugi e fratelli - in ospedale. L'incidente stradale risale a sabato sera. Sulla ex provinciale 53, all'altezza dell'incrocio con ... ilgazzettino.it

La Primula | San Quirino facebook