Inter-Juventus rosso inventato per Kalulu | le reazioni dei tifosi sui social

Inter-Juventus, polemiche a non finire per il rosso dato da La Penna a Kalulu nel primo tempo. Le reazioni dei tifosi sui social. L'Inter supera la Juventus a San Siro ma sui social i tifosi delle due squadre parlano soprattutto dell'episodio della partita: il rosso inesistente ai danni di Kalulu subito dai bianconeri al termine del primo tempo. Ecco il video da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Domenica, l'Inter ha vinto contro la Juventus a San Siro, e sui social si scatenano discussioni sui duelli tra Bastoni e Kalulu.

Nella sfida tra Como e Milan, il punteggio finale di 1-3 ha visto Maignan protagonista con interventi decisivi nel primo tempo, contribuendo alla vittoria dei rossoneri.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Papere, emozioni, un rosso inventato e Zielinski al 90': l'Inter batte una bella Juve, è a +8 sul Milan; Inter-Juve, il 3-2 dello scandalo: il post partita e tutte le dichiarazioni; Moviola Inter-Juventus, Calvarese: Rosso inesistente per Kalulu. E sul rigore …; Inter-Juve, Bastoni simula e Kalulu viene espulso: Partita falsata | Libero Quotidiano.it.

Inter-Juve, diretta: risultato in tempo reale e formazioni ufficiali. Le scelte di Spalletti e ChivuNella notte più romantica dell’anno, quando le luci della città si accendono per celebrare l’amore, a San Siro va in scena un sentimento diverso. San Valentino si tinge di nerazzurro e bianconero, per ... msn.com

All'Inter il derby d'Italia ma polemiche per il rosso a Kalulu, Tuttosport: Facile, cosìFacile, così!. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport sul derby d'Italia. L'Inter si aggiudica. tuttomercatoweb.com

Cosa ci lascia Inter-Juventus 1. Una partita falsata. L’espulsione di Kalulu è scellerata. Un giallo che NON ESISTE. Il tocco c’è, ma è leggerissimo e non è neanche lontanamente considerabile fallo. Arbitri (ancora una volta) inadeguati. 2. Un finto perbenismo facebook

Queste le parole di Chivu nel post partita di Inter-Juventus #Corrieredellosport #Inter #Juventus x.com