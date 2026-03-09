Nel derby tra Milan e Inter, Estupinan ha segnato il gol decisivo, mentre Modric ha dimostrato una prestazione dominante. Durante la partita, Allegri ha parlato di ‘halma’ e ha espresso il suo punto di vista sulla gara. Le notizie più rilevanti di questa mattina riguardano le azioni principali e le dichiarazioni dei protagonisti, creando un quadro chiaro di quanto accaduto sul campo.

Tantissimo spazio concesso al derby Milan-Inter di ieri sera a 'San Siro' sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 9 marzo 2026. E non potrebbe essere altrimenti, visto che il big match vinto per 1-0 dai rossoneri potrebbe aver riaperto i giochi per lo Scudetto: sono 7, adesso, i punti che dividono in classifica il Diavolo dai rivali. Tanti, è vero, ma nel calcio rimonte del genere sono già successe e possono sempre succedere. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA Il derby Milan-Inter è stato deciso da un bolide sotto la traversa, al 35', di Pervis Estupinan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, il derby è tuo: Estupinan decide, Modric domina, Allegri predica ‘halma’

Articoli correlati

Estupinan, la rivincita al momento giusto. Decide il derby e rivela: “Allegri mi aveva detto …”Tra tutti i protagonisti attesi del derby di Milano numero 246, alla fine, è spuntato - secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola -...

Milan batte Inter: Estupinan decide il derby, gap a 7 puntiIl Milan ha sconfitto l’Inter per 1-0 nel derby di Milano, accorciando il distacco in classifica a soli sette punti.

Contenuti utili per approfondire Milan il derby è tuo Estupinan decide...

Temi più discussi: Milan e Inter, il veleno è nella coda: il derby si deciderà nel terzo tempo?; Verso Milan-Inter: guida completa al derby; Milan-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Milan Inter in tv e streaming: dove vedere il derby.

Milan-Inter 1-0, gol e highlights. Decide Estupiñan, Allegri vince il derbyLa squadra di Allegri vince e accorcia a 7 punti il ritardo dalla capolista a 10 giornate dalla fine del campionato. Nerazzurri ko dopo 8 successi e 15 gare utili di fila in Serie A. Rossoneri subito ... sport.sky.it

Derby di Milano: Milan vince 1-0 tra polemiche per un rigore non concesso all’InterUn gol inatteso di Estupinan regala al Milan un successo prezioso che riduce il distacco dai nerazzurri primi in classifica ... ilsole24ore.com

Tutte le insidie di un finale di stagione che potrebbero mettere in difficoltà i nerazzurri di Chivu dopo il KO nel derby che ha riavvicinato il Milan a -7 a 10 giornate dalla conclusione - facebook.com facebook

Pellegatti e il futuro di Allegri: "Resterà al Milan se ci sarà condivisione, altrimenti..." x.com