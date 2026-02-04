Bologna-Milan colpo di tacco di Estupinan Allegri impazzisce in panchina | ecco cosa ha detto

Durante la partita tra Bologna e Milan, si è acceso il nervosismo in panchina. A pochi minuti dalla fine, Allegri ha perso la calma dopo un errore di Estupinan, che ha lasciato il pubblico e gli spettatori senza parole. Il tecnico si è scagliato contro il difensore, visibilmente arrabbiato per quella che ha definito una distrazione grossolana. La scena ha attirato l’attenzione di tutti, mentre la squadra rossonera cercava di recuperare.

Bello e convincente vittoria del Milan sul campo del Bologna. I rossoneri hanno vinto 3-0 dominando dal primo all'ultimo minuto. Nessuna sofferenza in difesa, tante occasioni create in attacco. A pochi minuti dal termine Allegri ha dovuto cambiare Bartesaghi (leggi qui come sta). Al suo posto dentro Estupinan, che ha anche servito una bella palla a Fullkrug per il possibile 4-0 (grande parata di Ravaglia sul colpo di testa del tedesco). LEGGI ANCHE: Capello lancia il Milan: "Perché non puntare al primo posto? Da sciocchi non considerarlo">>> Il terzino sinistro ecuadoriano ha comunque fatto arrabbiare tantissimo Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Massimiliano Allegri si infuria in panchina durante il finale di Bologna-Milan.

