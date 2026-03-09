Milan e derby | maglie storiche per Brignone e Paris

Durante il derby di Milano, Brignone e Paris sono apparse con maglie che richiamano i loro successi olimpici, aggiungendo un tocco speciale alla serata. La partita, oltre a vedere in campo le squadre di calcio, ha visto protagoniste anche queste scelte di abbigliamento. La presenza delle maglie storiche ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli spettatori presenti allo stadio.

La serata del derby di Milano assume un significato che va oltre il semplice risultato sportivo, trasformandosi in una celebrazione dei trionfi olimpici della città ospitante. Lo stadio si è trasformato in un palcoscenico dove il Milan ha onorato Federica Brignone e Dominik Paris, due atleti che hanno portato l'onore a Milano Cortina 2026 prima dell'incontro contro l'Inter. L'atmosfera era carica di orgoglio locale mentre i rossoneri preparavano la sfida più attesa della stagione. I due campioni dello sci non sono stati solo ospiti d'onore, ma veri protagonisti di una cerimonia che ha unito lo sport di squadra con le vittorie individuali degli atleti della città padrona delle Olimpiadi.